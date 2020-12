Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten

EinbeckEinbeck (ots)

37574 Einbeck, Bachstraße - Freitag, den 18.12.2020, gegen 16:00 Uhr

Einbeck (myl)- Am Freitag, den 18.12.2020, gegen 16:00 Uhr kam es aufgrund von lautstarken verbalen Beziehungsstreitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus zu einem polizeilichen Einsatz in der Bachstraße. Im Rahmen des Einsatzes wurde ein Polizeibeamter beleidigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den 21-jährigen Beschuldigten eingeleitet.

