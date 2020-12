Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

NortheimNortheim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Northeimer Straße, 19.12.2020, 12:40 Uhr

Ein 27-jähriger Fahrzeugführer wurde von Northeimer Polizeibeamten in Katlenburg-Lindau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der moldawische Führerschein des 27-jährigen hatte jedoch seine Gültigkeit verloren, da er sich bereits seit mindestens einem halben Jahr in Deutschland aufgehalten hat. Für die weitere Teilnahme am inländischen Straßenverkehr wäre ein in Deutschland ausgestellter Führerschein erforderlich. Ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

