Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zwei Autos durch Feuer zerstört

Neuenhaus (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurden Polizei und Feuerwehr gegen 02.00 Uhr zu einem Brand in den Dackhorstweg alarmiert. Dort waren aus noch ungeklärter Ursache auf einem Parkplatz zwei Autos in Brand geraten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Beide Fahrzeuge wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

