Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - 20-jährige Frau bei Unfall schwer verletzt

Werlte (ots)

Am Samstagnachmittag hat sich eine 20-jährige Frau bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen.

Die junge Frau war mit ihrem Auto gegen 16.00 Uhr auf der Loruper Straße in Richtung Lorup unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ihr PKW kam anschließend in einem Graben zum Stehen. Die Autofahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An ihrem PKW entstand Sachschaden von rund 2500 Euro.

