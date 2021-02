Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen - Kohlenmonoxid-Vergiftung

Freiburg (ots)

Merdingen - Am Montag, den 15.02.2021, gegen 23:30 Uhr, kam es in der Straße Wolfshöhle zu einem Einsatz mehrerer Rettungskräfte. In einem dortigen Wohnhaus verursachte ein Ofen aus bislang ungeklärter Ursache eine erhöhte Konzentration an Kohlenmonoxid. Drei Bewohner mussten mit Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Krankenhaus verbracht werden. Im Einsatz waren neben einem Notarzt und Rettungssanitätern auch die Polizei Breisach und die Freiwillige Feuerwehr Merdingen.

