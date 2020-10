Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: - Versuchte schwere, räuberische Erpressung - Täter in Untersuchungshaft Versuchte schwere, räuberische Erpressung - Täter in Untersuchungshaft Nachtrag zur Pressemeldung: https://s.rlp.de/LrCOk

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Die beiden vorläufig festgenommenen Männer wurden am Montag dem Haftrichter in Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl. Die Männer wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell