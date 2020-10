Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bank vereitelt Betrug

Ludwigshafen (ots)

50.000 Euro wollten ein Seniorenehepaar (70 und 71 Jahre) aus Hochdorf-Assenheim am Montag (05.10.2020) in einer Bank in Ludwigshafen abheben. Als man in der Bank nach dem Grund fragte, gab beide zu verstehen, dass eine Staatsanwaltschaft sie angerufen habe und eine Sicherheitsleistung für einen angeblichen Verwandten im Ausland benötigen würden. Die Mitarbeiter der Bank reagierten daraufhin vorbildlich und verständigten die Polizei und bewahrten das Ehepaar vor einem finanziellen Schaden.

