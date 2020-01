Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Hagen (ots)

Am Montag, 27.01.2020, ereignete sich um 08:15 Uhr im Bereich der Einmündung Volmestraße / Märkischer Ring / Bergischer Ring ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 37-jährige Hagenerin befuhr mit ihrem Seat den Märkischen Ring in Richtung Stadthalle. Zur gleichen Zeit befuhr ein 43-jähriger Neusser mit seinem Fiat die Volmestraße in Richtung Emilienplatz und beabsichtigte nach links in den Bergischen Ring abzubiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang der 37-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge, bei dem sich die 37-jährige Frau und ihr 46-jähriger Beifahrer verletzten. Beide musste mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Tino Schäfer

Telefon: 02331/986 1024

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell