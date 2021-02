Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Rotlicht übersehen - Kollision im Kreuzungsbereich - zwei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Montag, 15.02.21, gegen 10.20 Uhr, mit seinem Kia die Freiburger Straße geradeaus in Richtung Tumringer Straße. An der Kreuzung Wiesental- / Freiburger- / Tumringer Straße übersah er wohl das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte in der Kreuzungsmitte mit einer Pkw-Fahrerin, welche mit ihrem BMW von rechts aus der Wiesentalstraße kam und aufgrund des Grünlichtes geradeaus in Richtung Steinen fahren wollte. Der Pkw-Fahrer wurde mit seinem Kia nach links abgewiesen und kollidierte mit dem Mast einer Lichtzeichenanlage. Die Pkw-Fahrerin sowie ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden (wirtschaftlicher Totalschaden). Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt.

