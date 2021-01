Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kupferkabel am Bahnhof Hailer-Meerholz gestohlen

Hailer-Meerholz/Gelnhausen/Main-Kinzig-KreisHailer-Meerholz/Gelnhausen/Main-Kinzig-Kreis (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Sonntagmittag vom Bahnübergang im Bereich des Bahnhofes Hailer-Meerholz eine noch unbekannte Menge von Kupferkabel entwendet haben. Gegen 14 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung eines Bahnmitarbeiters ein, dass am Bahnübergang in Hailer-Meerholz mit einen roten Ford Transit vermutlich gestohlenes Kupferkabel abtransportiert wird. Als eine Streife vor Ort eintraf, konnten die Beamten am Bahnübergang noch Überreste von Kabeln feststellen, die von den Tätern offenbar vor Ort für den Transport kleingeschnitten wurden. Trotz einer eingeleiteten Fahndung konnte bisher kein Tatverdächtiger sowie auch das eventuelle Tatfahrzeug festgestellt werden. Zu den laufenden Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem bei der Tat benutzten roten Ford Transit geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145-1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden

