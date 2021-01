Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Körperverletzung im Schnellrestaurant

Frankfurt am MainFrankfurt am Main (ots)

In einem Schnellrestaurant im Frankfurter Hauptbahnhof kam es am Dienstagmittag zu unschönen Szenen, als gegen 16 Uhr ein 49-jähjriger Mann eine Mitarbeiterin des Restaurants ohne ersichtlichen Grund verbal auf das Übelste attackierte. Als die Bedienung auf die Beschimpfungen nicht reagierte, versuchte er sie zu bespucken und schlug dann mit der Faust gegen die Plexiglasscheibe, die den Verkaufsbereich von den Kunden trennt. Hierdurch traf die Scheibe die 43-jährige Frau, die hierbei mehrere Schürfwunden im Gesicht erlitt. Unmittelbar danach flüchtete der Mann in den Hauptbahnhof, wo er wenig später von einer Streife der Bundespolizei gestellt und festgenommen wurde. Danach brachte man ihn zur Wache, wo nach Feststellung seiner Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet wurde. Heute wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Pressesprecher

Ralf Ströher

Telefon: 069/130145 1010; Mobil: 0172/8118752

E-Mail: Ralf.Stroeher@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell