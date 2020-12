Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Schrankenwärter angegriffen - Bundespolizei sucht Zeugen

Frankfurt-NiedFrankfurt-Nied (ots)

Die Bundespolizei ermittelt gegen zwei noch unbekannte Täter, die am Dienstagabend einen Schrankenwärter tätlich angegriffen und verletzt hatten.

Die beiden Täter hatten gegen 17 Uhr an der Tür zum Schrankenwärter am Bahnübergang Oeserstraße in Frankfurt Nied geklopft. Als der Bahn-Mitarbeiter die Tür öffnete, schlugen die Beiden sofort auf den Mann ein und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG zog sich bei dem Angriff Prellungen zu und musste seinen Dienst abbrechen.

Durch die Bundespolizei und der Landespolizei wurde eine Fahndung nach den Tätern eingeleitet, die bisher jedoch erfolglos blieb.

Warum die Täter den Bahn-Mitarbeiter angegriffen haben, ist nicht bekannt.

Zu dem inzwischen eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung werden Zeugen gesucht. Hinweise zu den Tätern nimmt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main unter der Telefonnummer 069/130 145 1103 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell