Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kinder legten Steine auf die Schienen

Bensheim/Kreis BergstraßeBensheim/Kreis Bergstraße (ots)

Mehrere Kinder haben am zweiten Weihnachtsfeiertag Steine auf die Schienen zwischen den Bahnhöfen Bensheim und Heppenheim gelegt und hierbei den Zugverkehr in dem Bereich aus dem Takt gebracht. Gegen 16.30 Uhr hatte der Lokführer eines ICE gemeldet, dass er gerade hinter dem Bahnhof Bensheim mehrere Steine überfahren und neben den Gleisen mehrere Kinder erkannt hätte. Nachfolgende Züge wurden angewiesen den Bereich nur noch auf Sicht zu befahren. Eine Streife der Bundespolizei suchte den Bereich ab und konnte hierbei vier Jungs feststellen, die zuvor die Steine aufgelegt hatten. Bis zur Wiederaufnahme des regulären Zugverkehrs kam es bei insgesamt drei Züge zu Verspätungen. Die vier Kinder wurden von den Beamten nach Hause gebracht und im Beisein der Eltern eindringlich darüber belehrt, dass ein Aufenthalt in Gleisbereich Lebensgefährlich sein kann. Gerade auf die Schienen gelegte Steine können beim Überfahren zu lebensgefährlichen Geschossen werden und viele Meter weit fliegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Pressesprecher

Ralf Ströher

Telefon: 069/130145 1010; Mobil: 0172/8118752

E-Mail: Ralf.Stroeher@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell