Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: S-Bahn im Bereich Eschersheim entgleist

Frankfurt am MainFrankfurt am Main (ots)

Gegen 6.30 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main heute Morgen die Meldung ein, dass eine S-Bahn der Linie 6 im Bereich des Bahnhofes Eschersheim aus den Gleisen gesprungen ist. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die S-Bahn auf der Fahrt in Richtung Friedberg, in Höhe der Maybachbrücke, aus noch ungeklärten Gründen mit einem Drehgestell aus den Schienen gesprungen ist.

Da die S-Bahn diesen Streckenabschnitt aufgrund einer dort bestehenden Baustelle nur mit Schrittgeschwindigkeit befährt, kam sie sofort zum Stehen. Die zehn Reisenden, die sich in der S-Bahn aufhielten, konnten von Einsatzkräften der Frankfurter Feuerwehr unverletzt evakuiert werden.

Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die notwendigen Reparaturarbeiten werden nach einer ersten Einschätzung mehrere Stunden dauern und somit auch weiterhin den Zugverkehr in diesem Bereich beeinträchtigen.

Die abschließenden Ermittlungen zur Unfallursache hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main übernommen.

