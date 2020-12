Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kollision beim Ausparken

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten]

Am 18.12.2020, gegen 09:55 Uhr, fuhr eine 60-jährige Fahrzeuglenkerin von einem Parkplatz, im Bereich eines Sportgeschäfts, rückwärts auf die Rathaushausstraße. Hierbei beschädigte die Fahrzeuglenkerin einen, am Fahrbahnrand geparkten silbernen PKW an der linken Fahrzeugseite, auf Höhe der Fahrzeugtüren. Die 60-jährige Fahrzeuglenkerin meldete daraufhin den Unfall unverzüglich der Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten entfernte sich der geschädigte, unbekannte Fahrzeuglenker mit dem PKW, welcher den entstandenen Schaden am Fahrzeug vermutlich nicht bemerkt hatte.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum PKW geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, unter der 07651/9336-0 zu melden.

