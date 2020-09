Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Rennradfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Alte Hagemer Landstraße ist am Sonntagmittag ein Fahrradfahrer verunglückt. Der 66-jährige Mann aus Recklinghausen war gegen 12 Uhr in Richtung Oer-Erkenschwick unterwegs und ist dann - beim Vorbeifahren an einem Radlader - gestürzt. Geklärt werden muss noch, ob es zu einem Zusammenstoß mit dem Radlader gekommen ist. Der Rennradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand rund 350 Euro Sachschaden.

