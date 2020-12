Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Zeugensuche - Sachbeschädigung an PKW

FreiburgFreiburg (ots)

Am Donnerstag 17.12.20 im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr wurde in Grenzach auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Markgrafenstraße an einem schwarzen Volvo der Lack zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 98900, sucht Zeugen.

