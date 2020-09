Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200901-3: Einbrecher-Trio mit Hilfe von Diensthund gestellt - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montag (31. August) haben drei Männer versucht, in zwei Lagerhallen einzubrechen und sind festgenommen worden. Gegen 22:15 Uhr verständigte ein 49-jähriger Zeuge die Polizei wegen eines Einbruchs in zwei seiner Lagerhallen. Der Alarm an den beiden Hallen sei ausgelöst worden. Die Polizeibeamten fanden frische Einbruchspuren an den Eingangstüren der Lagerhallen und vermuteten die flüchtenden Täter in einem angrenzenden Feld. Mit einem Diensthund der Polizei suchten die Beamten das Feld ab und fanden zwei Tatverdächtige (19/30) auf, die sich versteckt hatten. Einer der Männer wurde durch den eingesetzten Diensthund leicht verletzt, da er versucht hatte, vor den Polizisten zu flüchten. Den dritten Tatverdächtigen nahmen die Beamten dank eines weiteren Zeugenhinweises fest. Einem 28-Jährigen waren die Streifenwagen der Polizei und ein ihm unbekanntes Auto aufgefallen, das an einer Außenwand seines Bauernhofes parkte. Als er auf den Wagen zuging, um sich diesen genauer anzusehen, schaltete der Fahrer das Licht ein und fuhr davon. Der 28-Jährige verständigte seinen Bruder (25), der ebenfalls auf dem Hof stand. Dieser folgte dem davonfahrenden Auto und informierte die Beamten über den Standort des Wagens. Die Polizisten hielten das Auto an und nahmen den dritten Tatverdächtigen (24), der zuvor im Fluchtfahrzeug gewartet hatte, fest. Das Fahrzeug mit falschen Kennzeichen stellten sie sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls und Kennzeichenmissbrauchs ein. Zwei der Tatverdächtigen werden noch heute einem Haftrichter vorgeführt. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell