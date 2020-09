POL-REK: 200901-2: Die Polizei fordert keine Kaution! - Rhein-Erft-Kreis

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Zum wiederholten Male fordern falsche Polizisten am Telefon eine Kaution für in Haft gegangene Familienangehörige. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche, die insbesondere Senioren im Kreis unter Druck setzen soll.

In der vergangenen Woche und am heutigen Dienstag (01. September) um 09:30 Uhr forderten falsche Polizeibeamte bei Senioren im Kreisgebiet einen hohen Kautionsbetrag wegen einer angeblichen Haftsache. Im konkreten Fall gab sich eine Frau mit ausländischem Akzent gegenüber einer 85-jährigen Hürtherin als Polizeibeamtin aus und gab an, dass ihre Tochter und ihr Schwiegersohn einen Unfall verursacht hätten und sich beide aufgrund dessen im polizeilichen Gewahrsam befänden. Gegen die Zahlung einer Kaution könne die Tochter entlassen werden, stellte die Anruferin der 85-Jährigen in Aussicht. Die Seniorin ging nicht auf die Forderung ein und informierte richtigerweise sofort ihre Tochter von dem Vorfall, der sich als unwahr herausstellte.

Die Polizei warnt vor dieser Masche mit Druckmittel der in Not geratenen Familienangehörigen und weist darauf hin, dass die Polizei keine Kaution für im Gewahrsam befindliche Personen fordert. Thematisieren Sie bitte diese Sachverhalte überall dort, wo sich Senioren im Familien- oder Bekanntenkreis aufhalten und wählen Sie im Notfall den Notruf 110 der Polizei. (bm)

