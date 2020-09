Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200901-1: Unbekannter versuchte Roller in Brand zu setzen - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montagmorgen (31. August) hat ein Zeuge den Brand eines Mofas verhindert. Gegen 05:30 Uhr nahm ein 45-jähriger Zeuge an der Priamosstraße den Brand an einem Roller wahr. Da das Feuer bislang lediglich auf dem Boden entfacht war, schob der 45-Jährige den Roller zur Seite und informierte den Besitzer (33). Ein weiterer Zeuge (41), der auf dem Weg zur Arbeit war, bemerkte ebenfalls den Brand und eine Person, die von der Priamosstraße in Richtung der "Kleinen Erft" davonlief. Nach Angaben des Zeugen war die Person schwarz gekleidet. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die verdächtige Person wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02233-52 0 zu melden. (akl)

