POL-FR: Endingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, 16.12.2020, kam es um 18.30 Uhr an der Kreuzung Maria-Theresia-Straße, Ecke Üsenberger Straße, in Endigen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein unbekannter Autofahrer die Vorfahrt einer einer 22-jährigen Autofahrerin mißachtete und mit dieser kollidierte.

Der Verursacher blieb nach der Kollision in seinem Fahrzeug sitzen und entfernte sich mit den Worten "ist egal" unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Fahrzeug der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Der Unfallverursacher ist männlich, circa 40 Jahre alt, hat einen 3-Tage-Bart und eine dicke Nase. Er sprach mit türkischem Akzent und trug eine dunkle Basecap. Er fuhr einen hellen Kleintransporter älteren Baujahres. Eventuell handelt es sich um ein Handwerkerfahrzeug". Das amtliche Kennzeichen ist nicht bekannt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Unfallverursacher geben können.

