Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Arbeiten an der Heizung sorgen für Einsatz der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am Montagvormittag, den 1. Februar 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Spaden, Wehden und die Löschgruppe Laven, nach Spaden ins Gewerbegebiet alarmiert. Grund war eine ausgelöst Brandmeldeanlage in einem Einzelhandelsgeschäft gerufen. Nach Erkundung und ankunft am ausgelösten Brandmelder, konnte eine Verrauchung im Heizungsraum festgestellt werden, allerdings kein Feuer. Ebenfalls vor Ort war ein Heizungstechniker der Arbeiten an der Anlage durchführte und wodurch es auch zu der Verrauchung kam. Die Feuerwehr lüftete den betroffenen Raum, setzte die Brandmeldeanlage zurück und übergab die Einsatzstelle an den Geschäftsführer.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell