Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Keine Jahreshauptversammlungen im Jahr 2021 für die Feuerwehren in der Gemeinde Schiffdorf

Schiffdorf (ots)

Aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie müssen auch wir bestätigen, dass es im Jahr 2021 vorläufig keine Jahreshauptversammlungen der Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Schiffdorf geben wird. Besonders Schade ist es, weil in der Regel bei Jahreshauptversammlungen die Kameradinnen und Kameraden befördert und geehrt werden, sowie üblicherweise das vergangene Jahr mit Berichten, Revue passieren lassen. Auch andere Veranstaltungen wie die traditionellen Osterfeuer und das Mai- bzw. Pfingstbaum aufstellen sind derzeit nicht in Planung bzw. vorläufig abgesagt.

