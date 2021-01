Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Beherztes Eingreifen kann schlimmeres verhindern: Anwohner starten Löschversuche

Schiffdorf-Bramel (ots)

Am frühen Samstagmittag, den 23. Januar 2021, wurde zunächst die Ortsfeuerwehr Bramel gegen 10:50 Uhr in die Lange Straße alarmiert. Auslöser für diesen Einsatz war ein brennender PKW, welcher sich in einem alten Stallgebäude mit weiteren Fahrzeugen befand. Anwohner meldeten das Feuer und unternahmen zeitgleich erste Löschversuche. Entgegen der ursprünglichen Meldung, dass es sich um Nachlöscharbeiten handeln sollte, stand der Motorraum des Mercedes Benz beim Eintreffen der Feuerwehr noch immer in Flammen, woraufhin umgehend die Ortsfeuerwehr Schiffdorf mit weiteren Kräften alarmiert wurde. Ein Trupp unter Atemschutz ging vor, um das verrauchte Stallgebäude genauer zu erkunden und das Fahrzeug zu löschen. Nach ersten Löschmaßnahmen wurde der PKW ins Freie geschoben, um hier das Fahrzeug weiter abzulöschen. Die Feuerwehr kontrollierte sowohl das Gebäude, die anderen Fahrzeuge und den brennenden PKW mittels Wärmebildkamera und belüftete anschließend das Gebäude. Der Sachschaden bleibt fast ausschließlich beim Mercedes und beläuft sich laut Angaben auf ca. 17.000 Euro. Zusätzlich wurde ein Rettungswagen nachgefordert, um den Anwohner zu untersuchen, da dieser bei den Löschversuchen Atemgifte eingeatmet hat.

