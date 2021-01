Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Türnotöffnung entpuppt sich als Fehlalarm

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am frühen Sonntagabend, den 17. Januar 2021 gegen 17:12 Uhr, wurden die Ortsfeuerwehren Spaden, Laven und Wehden in die Nordstraße nach Spaden alarmiert. Alarmierungsgrund war eine hilflose Person, in einer verschlossenen Wohnung. Dies allerdings konnte sich glücklicherweise nach Ankunft von Polizei und Feuerwehr nicht bestätigen. Die vermeintliche hilflose Person konnte selbstständig die Tür öffnen und war wohlauf. Die Ortsfeuerwehr Wehden und die Löschgruppe Laven konnten noch auf Einsatzfahrt den Einsatz abbrechen.

