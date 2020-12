Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst bei aufwendiger Rettungsaktion

Schiffdorf-BramelSchiffdorf-Bramel (ots)

Am Donnerstagmorgen, des 31. Dezember 2020, wurde die Ortsfeuerwehr Bramel gegen 10:27 Uhr in die Kirchenstraße zu einer Tragehilfe durch den Rettungsdienst nachgefordert. Es galt den Rettungsdienst dabei zu unterstützen eine erkrankte Person in den Rettungswagen zu verladen, um den Patienten in ein Krankenhaus zu transportieren. Die Rettung gestalte sich allerdings aufgrund des sehr engen Treppenhauses als sehr aufwendig. Die Feuerwehr entfernte das Treppengeländer, sowie ein Fenster im Treppenhaus um eine enge Kurve zu vermeiden. Gemeinsam konnten so Rettungsdienst und Feuerwehr, den Patient aus seiner Wohnung im 1. Obergeschoss retten. Der Patient wurde durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht und die Feuerwehr baute kurzerhand sowohl Fenster, als auch Treppengeländer wieder an.

