Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Verkehrsunfall auf eisglatter Straße: Feuerwehr befreit Fahrer aus Kleintransporter

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 30. Januar 2021, wurden die Feuerwehren Sellstedt, Schiffdorf und Geestenseth gegen 7:12 Uhr auf die Schiffdorfer Straße nach Sellstedt alarmiert. Hier kam ein weißer Mercedes Transporter in Fahrtrichtung Schiffdorf auf eisglatter Strecke nach Links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum am Straßenrand. Der Fahrer wurde leicht verletzt in seinem Fahrzeug eingeschlossen und konnte durch die Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde der Verletzte an den Rettungsdienst übergeben und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Schiffdorfer Straße wurde während der Rettungs- und Abschleppmaßnahmen für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell