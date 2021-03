Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: nigelnagelneues E-Bike gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 08.40 Uhr und 09.00 Uhr am Donnerstagmorgen stahl ein noch unbekannter Täter in der Zeppelinstraße in Kornwestheim ein neu ausgeliefertes E-Bike. Das Fahrrad wurde nach derzeitiger Erkenntnisse im Bereich eines Nebeneingangs eines Fahrradgeschäfts abgestellt. Als der Besitzer sein Geschäft öffnete, wurde er von einem Nachbarn auf die Lieferung aufmerksam gemacht. Das Paket, in dem sich das E-Bike befunden hatte, befand sich jedoch nicht mehr am Abstellort. Es handelt sich um ein rotes Fahrrad der Marke Centurion, Typ Country F760 EP, im Wert von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell