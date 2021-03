Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rollerfahrer in Asperg beim Wenden übersehen

Ludwigsburg (ots)

Ein 41-jähriger Nissan-Lenker übersah am Donnerstag gegen 07:50 Uhr beim Wenden in der Markgröninger Straße in Asperg einen 66-jährigen Roller-Fahrer, so dass es in der Folge zu einem Verkehrsunfall kam. Der 41-Jährige war mit seinem Wagen auf der Markgröninger Straße einwärts unterwegs und wollte seinen Nissan wenden, nachdem er eine Einfahrt verpasst hatte. Hierbei übersah er offensichtlich den 66-jährigen, der gerade mit seinem Roller ortsauswärts angefahren kam. Trotz Vollbremsung kollidierte der 66-jährige mit der hinteren rechten Fahrzeugseite des Nissan und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei wurde er leicht verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzte man auf insgesamt etwa 6.000 Euro.

