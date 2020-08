Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall mit 10000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots)

Ein 44-Jähriger aus Oberhausen ist in der Nacht zu Freitag um 01.45 h an der Kirchhellener Straße mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen und hat am Straßenrand zwei parkende Autos beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Polizeipräsidium Recklinghausen

