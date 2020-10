Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Wöhle - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Schellerten/Wöhle (kaw) In der Zeit vom 02.10.2020, 23:00 Uhr - 03.10.2020, 08:30 Uhr kam es in der Heersumer Straße in Wöhle zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Straßenlaterne und einen Grundstückszaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 1700 EUR geschätzt. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell