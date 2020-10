Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ermittlungen zu einer Gefährdung im Straßenverkehr

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Hoheneggelsen (bla): Am Donnerstag, dem 01.10.2020, gegen etw 16:40 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Hoheneggelsen in Fahrtrichtung Braunschweig in Höhe der Hausnummer 46 zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Beteiligter, ohne auf den Verkehr zu achten, vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr mit seinem roten Pkw Peugeot eingefahren sein. Hierbei soll er den hinter im herannahenden Beteiligten mit seinem Pkw VW übersehen haben, sodass dieser eine Vollbremsung verursacht und im Anschluß daran ein Ausweichmanöver vollzieht, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der VW-Pkw-Führer kommt dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt frontal gegen einen Baum. Die Person verletzt sich dabei leicht. Am Pkw VW entsteht erheblicher Frontschaden. Das in den fließenden Verkehr eingefahrene Kraftfahrzeug bleibt unbeschädigt. Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht zu Aufklärung des Sachverhaltes mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall tätigen können. Bei Hinweisen zu dem Ereignis melden sie sich bitte unter der Rufnummer 05063-9010.

