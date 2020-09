Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200913 - 0935 Frankfurt-Gallus: Polizeieinsatz wegen Schlägerei und Schussabgabe

Frankfurt (ots)

(ne)Zu einem größeren Polizeieinsatz war es gestern Abend um 22:30 Uhr in der Anspacher Straße gekommen, nachdem Zeugen dort eine Schlägerei plus Schussabgabe gemeldet hatten.

Per Notruf wurde die Polizei informiert. Mehrere Einsatzkräfte fuhren umgehend in die Anspacher Straße, die angebliche Schlägerei war jedoch nicht mehr im Gange. Vor Ort teilten Zeugen den Beamten jedoch mit, dass sich der mutmaßliche Schütze in ein Wohnhaus begeben hat. Durch sofortige Ermittlungen konnte in dem Haus in der Anspacher Straße die Wohnung eines 29-jährigen Tatverdächtigen ausfindig gemacht werden. Die Beamten konnten ihn und einen weiteren Tatverdächtigen (22 Jahre) vorübergehend festnehmen. Die anschließende Durchsuchung der Wohnung lieferte mehrere Waffen, darunter die mutmaßliche Tatwaffe, sowie eine Armbrust, ein Butterflymesser und über 100 sogenannter "Polen-Böller" zutage. Die Polizei stellte alles sicher. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Tatverdächtigen und zweier 33-jähriger Männer. Im Zuge dessen gab der 29-Jährige einen Schuss in die Luft ab und drohte seinen beiden Kontrahenten. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Tatablauf dauern an.

