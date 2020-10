Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Fahrzeuges Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)- In der letzten Nacht, 01.10.2020 auf den 02.10.2020, angelte ein Mann im Bereich des Segelclubs in der Giebelstiegstraße in Sarstedt. Seinen Pkw hatte der 32-jährige Geschädigte in der Nähe des Sees auf einem Parkplatz abgestellt. Gegen 03:20 Uhr bemerkte der Hannoveraner den Brand seines BMW. Er informierte die Feuerwehr, die die Brandbekämpfung übernahm. Es entstand Totalschaden.

Die Ermittlungen haben die Brandermittler des 1. Fachkommissariats in der Schützenwiese in Hildesheim übernommen. Eine Brandursache steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Personen, Geräusche oder Hinweise zum Brand geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell