Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Mini-Bagger von Firmengelände gestohlen

Korbach (ots)

Im Zeitraum von Samstag (27. Juni) bis Montagmorgen (29. Juni) entwendeten unbekannte Täter einen Mini-Raupenbagger von einem Firmengelände in der Raiffeisenstraße in Korbach. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Firmengelände und stahlen den auf einem Anhänger stehenden Mini-Bagger der Marke Terex. Das Baustellenfahrzeug in den Farben Weiß, Beige und Blau hat einen Wert von etwa 15.000 Euro. Zum Abtransport nutzten die Täter wahrscheinlich ein geeignetes Fahrzeug.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Raiffeisenstraße in Korbach gesehen hat oder Hinweise zum Verbleib des Mini-Baggers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell