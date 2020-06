Polizei Korbach

POL-KB: Bromskirchen - Unbekannter zersticht Reifen an drei Anhängern

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag (26. Juni) auf Freitag (27. Juni) beschädigte ein unbekannter Täter Reifen an drei Anhängern. Die Anhänger standen vor einem Wohnhaus in der Straße von Arrou in Bromskirchen. Der Täter zerstach jeweils einen Reifen der drei Anhänger mit einem spitzen Gegenstand.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

