Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Freitag, 12. Juni, musste die Polizei Korbach zweimal gegen einen 24-Jährigen einschreiten, der zunächst gegen 10.00 Uhr am Hauptbahnhof und gegen 11.20 Uhr in der Fußgängerzone von Korbach auffällig wurde. Nachdem ihm beim ersten Einschreiten ein Platzverweis am Bahnhof erteilt werden musste, kam es beim zweiten Einsatz in der Fußgängerzone zu einem Widerstand durch den 24-Jährigen. Ein Angriff auf die Polizisten konnte mit körperlicher Gewalt abgewehrt werden. Der nicht alkoholisierte 25-Jährige machte einen verwirrten Eindruck. Die Polizisten nahmen ihn anschließend in Gewahrsam, später folgte die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus. (siehe OTS-Meldung vom 15. Juni 2020, 16.08 Uhr)

Die Polizei ermittelt nun weiterhin wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Da die körperliche Auseinandersetzung am Freitag, 11. Juni, gegen 11.20 Uhr mitten in der Korbacher Fußgängerzone, in der Nähe einer Apotheke, stattfand, geht die Polizei davon aus, dass diese auch von mehreren Menschen beobachtet wurde. Diese werden gebeten, sich als Zeugen bei der Polizeistation Korbach unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

