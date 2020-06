Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Unbekannte stehlen Stromkabel, hoher Schaden, Gefahr für Täter und Unbeteiligte

Korbach (ots)

Im Zeitraum von Freitag (19. Juni) bis Montag (22. Juni) entwendeten unbekannte Täter mehrere Stromkabel von einer Baustelle in Rhoden. Die Polizei warnt und sucht Zeugen.

Die Täter schnitten mehrere Meter der obererdig liegenden Stromkabel für die Straßenbeleuchtung in der Landstraße ab. Sie flüchteten unerkannt mit dem Diebesgut im Wert von etwa 150 Euro. Da die Kabel für die Straßenlaternen nun neu verlegt werden müssen, entstand erheblicher Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Kabel standen bereits unter Strom, so dass durch das Abschneiden eine erhebliche Gefahr für die unbekannten Täter bestand, aber auch unbeteiligte Menschen gefährdet wurden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

