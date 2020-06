Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sträucher herausgerissen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in der Schlossbergstraße ein Sträucherbeet verwüstet. Sie rissen auf einem Hanggrundstück an dem Durchgangsweg zwischen Schlossbergstraße und Kapellenstraße etwa zwölf Sträucher aus der Erde. Der Geschädigte fand die mitsamt Wurzelwerk herausgerissenen Pflanzen auf einem Nachbargrundstück. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweis geben können oder zwischen Freitag, 19:30 Uhr, und Samstag, 6:30 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

