Polizei Korbach

POL-KB: Frankenau - Feldscheune brennt nieder, keine Personen verletzt

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte eine Feldscheune bei Frankenau nieder. Es entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Gegen 01.50 Uhr meldete ein Zeuge aus Frankenau bei der Rettungsleitstelle, dass er Feuerschein und starke Rauchentwicklung am Ortsrand von Frankenau in Richtung Frebershausen wahrgenommen habe. Bei Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort befand sich dort eine Feldscheune bereits in Vollbrand. In der Scheune standen verschiedene landwirtschaftliche Maschinen, zum Beispiel Rundballenpresse und Mähwerk. Neben der Scheune lagerten Rundballen.

Die alarmierten Feuerwehren konnten ein Übergreifen des Feuers auf den Wald verhindern, die Scheune brannte vollständig nieder. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1000.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Die ersten Ermittlungen am Brandort führte die Polizeistation Frankenberg. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach werden die weiteren Ermittlungen zur Brandursache heute übernehmen.

