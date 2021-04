Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 27. April 2021, um 07.35 Uhr, fuhr eine 35-jährige Autofahrerin aus Neuenkirchen-Vörden auf der Vogtstraße in Richtung Brinkstraße und wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah sie eine 29-jährige Pedelecfahrerin aus Lohne, die in gleicher Richtung auf dem dortigen Fahrradweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 29-jährige Frau leicht verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell