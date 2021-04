Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Gegen geparkten Audi gefahren (07.04.2021)

VS-Schwenningen (ots)

Auf winterglatter Fahrbahn ist heute Morgen gegen 8 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem BMW in der Villinger Straße gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi gefahren. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 2.000 Euro. Da der BMW-Fahrer mit Sommerreifen unterwegs war, muss er zudem mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

