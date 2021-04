Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auf anderes Auto aufgefahren (07.04.2021)

VS-Schwenningen (ots)

Rund 3.500 Euro Sachschaden sind am heutigen Mittwoch durch einen Auffahrunfall in der Rietenstraße entstanden. Eine 23-Jährige fuhr mit ihrem Nissan gegen 8 Uhr auf den Toyota einer 41-Jährigen auf, die an einer Kreuzung warten musste. An dem Nissan entstand an der Front ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Toyota wurde am Heck in Höhe von rund 500 Euro beschädigt. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

