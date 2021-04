Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen - Aixheim, K 5911, Landkreis Tuttlingen) Auf winterglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr gerutscht - 20.000 Euro Schaden

Trossingen - Aixheim, K 5911, Landkreis Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 20.000 Euro ist es am Mittwochmorgen zwischen Trossingen und Aixheim auf der zu dieser Zeit winterglatten Kreisstraße 5911 gekommen. Eine 33-jährige Frau war gegen 07 Uhr mit einem Audi A3 von Trossingen in Richtung Aixheim unterwegs. Infolge vorherrschender Straßenglätte und einer nicht an die Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit geriet der Audi ins Rutschen und auf den Gegenfahrstreifen. Dort kam es zu einer Kollision mit einem just in diesem Moment entgegenkommenden Ford Kuga einer 50-jährigen Autofahrerin. Glücklicherweise wurden die beiden Frauen bei dem Unfall nicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten in der Folge abgeschleppt werden.

