Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bei Einbruch in Bankfiliale in Hannover-Mitte gefasst: Polizei ermittelt gegen 35 Jahre alten Tatverdächtigen

Hannover (ots)

Ein 35 Jahre alter Mann ist am frühen Sonntagmorgen, 16.08.2020, bei einem Einbruch in eine Bankfiliale in Hannover von der Polizei gefasst worden. Ein Zeuge hatte zuvor gemeldet, wie der Verdächtige eine Eingangstür aufhebelte und sich so Zutritt zu der Filiale verschaffte.

Nach ersten Erkenntnissen beobachtete ein Zeuge kurz nach 03:00 Uhr, wie ein Mann sich Zutritt zu der Bankfiliale am Ernst-August-Platz verschaffte, indem er die gläserne Eingangstür erst mit einem Stein einschlagen wollte und schließlich mit einem Kuhfuß aufhebelte. Im Vorraum der Bankfiliale versuchte er sich durch Aufhebeln einer weiteren Tür Zugang zu den Büroräumen zu erlangen. Dort konnte der Verdächtige von der alarmierten Polizei vorläufig festgenommen werden. Der Mann kam ins Polizeigewahrsam und wurde im Laufe des Sonntags einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser entschied, dass der Verdächtige in Untersuchungshaft kommt. /ram, boe

