Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht - Auto auf Tankstellengelände beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag, 08.11.2019, auf einem Tankstellengelände in Schopfheim. Eine Frau hatte ihren Renault Clio im Lusring auf der Fläche zwischen einem Tankstellengebäude und einer angrenzenden Firma von 12:15 Uhr bis 12.50 Uhr geparkt. In dieser Zeit touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mutmaßlich beim Wenden oder Vorbeifahren den Renault. Anschließend fuhr der Verursacher davon und ließ die Frau auf einem Schaden von rund 2000 Euro sitzen. Das Polizeirevier Schopfheim bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07622 66698-0).

ma

Medienrückfragen bitte an:

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell