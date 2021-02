Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Fliegerbombe entschärft

Papenburg (ots)

Ein Spaziergänger hat am Montagmorgen in einem Waldstück nahe des Tunxdorfer Waldsees eine englische Fliegerbombe entdeckt. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes konnten die Fünfzentnerbombe unschädlich machen. In einem Radius von einem Kilometer um den Fundort, mussten 177 Anwohner zwischen 16 und 17.45 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Sie hatten die Möglichkeit, sich in einer nahegelegenen Turnhalle aufzuhalten. Verletzt wurde niemand, Sachschäden wurden nicht verzeichnet.

