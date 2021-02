Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Schuppen

Werlte (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag an der Straße Holder in einen Holzschuppen eingedrungen. Sie manipulierten an der Technik eines dort abgestellten Traktors, entwendeten augenscheinlich aber keine Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei Werlte unter der Rufnummer (05951)99530 entgegen.

