Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Kupferfallrohre gestohlen

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sind am späten Freitagabend Zugang zu einem Firmengelände an der Straße Am Eichenhain verschafft. Sie zerstörten dort unterschiedliche Beleuchtungseinrichtungen und entwendeten mehrere Kupferfallrohre. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell