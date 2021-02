Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Baustellenfahrzeug aufgebrochen

Uelsen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag an der Geteloer Straße in einen Bautransporter eingedrungen. Sie brachen die Hecktür auf und entwendeten unterschiedliche Werkzeuge im Wert von mehr als 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

